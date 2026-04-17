Sabato 18 aprile 2026 alle 17:00 si disputerà il match tra Lorient e Marsiglia, valido per il trentesimo turno di Ligue 1. Il Marsiglia, guidato dall'allenatore Beye, affronta in trasferta il Lorient, che arriva dopo una sconfitta contro il Lione. La squadra bretone ha anche annunciato il rifiuto del tecnico ex Ajaccio di rinnovare il contratto con il club.

Trentesimo turno di Ligue1 e il Marsiglia di Beye è impegnato in casa del Lorient di Pantaloni. I merlus vengono dal KO di Lione, che ha fatto seguito all’annuncio del rifiuto da parte del tecnico ex Ajaccio di rinnovare con il club bretone. Un rapporto che si conclude bruscamente dopo un solo anno, con il club che è già a caccia di una nuova guida tecnica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lorient-Marsiglia (sabato 18 aprile 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

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