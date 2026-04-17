Durante l’ATP 500 di Barcellona, Lorenzo Musetti ha eseguito un colpo che ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis. La sua performance sul campo ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi, che hanno commentato l’episodio come uno dei momenti più spettacolari della stagione. L’evento ha confermato il talento del giovane atleta e ha acceso i riflettori sulla sua progressione nel circuito.

Un colpo da urlo, in altro modo non si può definire quello di Lorenzo Musetti nell’Atp 500 di Barcellona. Con un’ottima prestazione, il carrarese ha rifilato un 6-3 6-4 a Corentin Moutet in poco più di un’ora e mezza di gioco, giocando un’ottima partita. Ora, con il ritiro di Carlos Alcaraz, l’azzurro si ritrova tra i principali candidati al titolo, ma più del tabellone a colpire è il modo in cui ha gestito la partita. Il numero 9 del mondo ha alternato solidità e invenzioni, mettendo in mostra uno dei repertori tecnici più raffinati del circuito, a partire dal suo rovescio a una mano. In almeno tre occasioni, il match si è trasformato in uno spettacolo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lorenzo Musetti, il colpo da Houdini: è il punto dell'anno?

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