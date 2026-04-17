Lo strano matrimonio tra scafisti e Ong

Un cittadino libico condannato a 30 anni di carcere per omicidio plurimo colposo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si è recentemente sposato. La notizia, riportata senza commenti, riguarda un episodio che ha attirato l’attenzione per i suoi aspetti sorprendenti e poco comuni. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di relazioni tra soggetti coinvolti in attività di immigrazione irregolare e alcune organizzazioni non governative.

Gentile Direttore Feltri, leggo una notizia che definire curiosa è poco. Un cittadino libico, Alaa Faraj, condannato a 30 anni per omicidio plurimo colposo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, si sposa. Questo, di per sé, non sarebbe nulla di strano: l'amore, si sa, trova strade imprevedibili anche dietro le sbarre. Ma ciò che colpisce è un altro dettaglio: la futura moglie è Alessandra Sciurba, ex presidente della ONG Mediterranea Saving Humans. Ora, direttore, non si tratta di giudicare una relazione privata, né tantomeno di sindacare i sentimenti. Tuttavia non posso fare a meno di notare un cortocircuito evidente: da una parte un uomo condannato per reati gravissimi legati all'immigrazione clandestina, dall'altra una figura impegnata, almeno sulla carta, nella difesa dei migranti e nei soccorsi in mare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lo strano matrimonio tra scafisti e Ong Notizie correlate Ancona: 3 scafisti arrestati dopo lo sbarco di 100 migrantiUna nave umanitaria norvegese ha attraccato ad Ancona portando a terra oltre un centinaio di migranti salvati in mare. "Lo strano della strada palermitana in cui c'è lo stop (ma a terra): e chi lo vede?"In via Salomone Marino all'incrocio con via Giorgio Arcoleo, il segnale di stop si trova da tempo a terra, alla base del palo, in tale posizione è...