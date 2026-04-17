LIVE Italia-Ungheria 1-1 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | perfetta parità dopo 40?

Alle 17.27, durante la partita tra Italia e Ungheria nel torneo mondiale di hockey su ghiaccio femminile del 2026, l'Ungheria ha segnato un gol in questa ripresa. La rete è stata realizzata da Hiezl, che ha colpito con una conclusione da vicino al termine di un power play. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-1, dopo che le prime 40 minuti si erano chiusi in parità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.27 L’Ungheria ha trovato il pareggio in questa ripresa grazie alla rete di Hiezl, che ha segnato al termine del power play con una conclusione da distanza ravvicinata. -0.00 Suona la sirena! Finisce il secondo periodo: Italia-Ungheria 1-1 -0.25 2 minuti per Della Rovere per interference. 17.20 Grande parata di Durante sul tiro dalla conclusione delle ungheresi 17.19 Imprecisa la conclusione di Caumo al termine del contropiede. 17.18 Ci avviciniamo all’ultimo minuto di questo secondo periodo con l’Ungheria che prova a chiudere l’Italia nel proprio terzo di campo. 17.16 Caumo recupera il disco in attacco e si invola verso la porta di Nemeth, che si supera e blocca la conclusione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 1-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: perfetta parità dopo 40? Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 1-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: Hiezl ristabilisce la parità Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 1-0, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti dopo il primo periodo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!; World Cup, altro acuto del Settebello: 12-9 sull'Ungheria; Ungheria: la sinistra italiana in festa per un’elezione in cui la sinistra non è pervenuta.; Pallanuoto, World Cup 2026: Italia-Ungheria oggi in TV. Orario, streaming e dove vederla. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed ... oasport.it LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della partita di World Cup fra Italia e ... oasport.it Torna la boxe internazionale con lo scontro tra Italia-Ungheria #Avellino - facebook.com facebook Schema facile su elezioni in Ungheria, Orban e chi festeggia in Italia x.com