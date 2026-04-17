LIVE Cobolli-Kopriva 6-3 0-1 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | il romano vince la prima frazione

Durante il match ATP Monaco 2026, il giocatore romano ha vinto il primo set con un punteggio di 6-3, mentre nel secondo ha perso il primo game. Nel corso del secondo set, il suo avversario ha ottenuto un vantaggio di 1-0. Nel primo game del secondo set, il romano ha commesso un doppio fallo, portando il punteggio a 0-15. La partita si svolge sotto il segno di scambi intensi e variazioni di ritmo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 0-30 Romano in confusione e parziale di 0-5! Serve la prima! 0-15 Doppio fallo. 0-1 E invece, tiene la battuta il ceco. 40-30 Non risponde di dritto Cobolli. Errore gravissimo, era una seconda. Non diciamo che poteva essere match point, ma quasi. 30-30 Con il dritto in cross accorcia le distanze il ceco. 15-30 Esplode l’inside in di dritto il romano! SU! 15-15 Super risposta di dritto di Cobolli. 15-0 Servizio a segno slice Kopriva. 11:55 COBOLLI-Kopriva 6-3! Molto bene, un primo set di 45? che poteva anche essere molto più netto se si fa la conta dei game in cui ha avuto chance di break.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 0-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il romano vince la prima frazione Notizie correlate LIVE Cobolli-Kopriva 4-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il romano era 3-1, 30-0!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16. LIVE Cobolli-Kopriva 3-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: scambio di break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Flavio Cobolli v Vit Kopriva (17/04/2026); Live Flavio Cobolli - Vít Kopriva - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 17/04/2026; LIVE Cobolli-Kopriva, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il ceco ha eliminato Darderi e non va sottovalutato; Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva. LIVE Cobolli-Kopriva 3-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: scambio di break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 2-1 A quindici Cobolli! 40-15 Prima vincente. 30-15 Gran ... oasport.it Cobolli-Kopriva oggi in tv, ATP Monaco 2026: orario, canale, streamingIl livello della sfida cresce, è vietato però fermarsi e bisogna affrontare un esame ostico per poi regalarsi la possibile semifinale con il numero 1 del ... oasport.it Alle 11:00 in campo Cobolli contro Kopriva. Non prima delle 15:00 Vavassori/Herbert in doppio e non prima delle 16:00 Musetti contro FIls facebook ATP Monaco: Kopriva nega i quarti a Darderi e raggiunge Cobolli x.com