Lite dopo pranzo | ragazzo aggredisce la madre e le scaglia addosso dei soprammobili

Dopo il pranzo, una lite tra un ragazzo e la madre è sfociata in un episodio di violenza. Secondo quanto riferito, nella colluttazione sono stati rivolti insulti e minacce, mentre il giovane ha preso alcuni soprammobili e li ha scagliati contro la donna. La madre ha chiamato i Carabinieri, che sono intervenuti sul posto. La vicenda è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.