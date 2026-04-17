Lite dopo pranzo | ragazzo aggredisce la madre e le scaglia addosso dei soprammobili
Dopo il pranzo, una lite tra un ragazzo e la madre è sfociata in un episodio di violenza. Secondo quanto riferito, nella colluttazione sono stati rivolti insulti e minacce, mentre il giovane ha preso alcuni soprammobili e li ha scagliati contro la donna. La madre ha chiamato i Carabinieri, che sono intervenuti sul posto. La vicenda è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.
Insulti, minacce, poi la violenza. La lite scoppiata poco dopo pranzo, sarebbe degenerata rapidamente fino a trasformarsi in un’aggressione: urla, spintoni e oggetti scagliati contro la madre, costretta a chiedere aiuto ai Carabinieri.Violenza dopo pranzoÈ successo nel pomeriggio di venerdì 16.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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