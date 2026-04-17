L' indagine fuga ogni dubbio l' incendio nella carrozzeria fu accidentale e non doloso

L'indagine condotta dal Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna ha stabilito che l'incendio che a novembre devastò la

L'indagine del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna ha fugato ogni dubbio: il rogo, che lo scorso novembre distrusse la "Carrozzeria" Anzurra", fu di origine accidentale e non dolosa. L'inchiesta ha permesso di accertare che le fiamme partirono da un'auto.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Temi più discussi: La grande fuga dei giovani trentini: in mille all’anno vanno all’estero (ma tanti arrivano in Provincia dal resto d’Italia); Giovani, la fuga al nord; Fuga finita: arrestato Elia Del Grande; Finto maresciallo in azione: ruba 300 grammi d'oro a un anziano, ma viene tradito dalla fuga.

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Alle 3.30. La banda in fuga dopo l’attivazione dell’allarme nella stanza dove era collocata la cassaforte. Sul posto i carabinieri hanno avviato l'indagine anche acquisendo i filmati delle videocamere della zona - facebook.com facebook