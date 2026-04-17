L' incidente in A14 visto dall' alto | il video

Da ilrestodelcarlino.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video mostra dall'alto l'incidente avvenuto sulla A14, nel tratto di San Lazzaro, Bologna. Una cisterna si è ribaltata dopo aver tamponato un camion, causando disagi e l'intervento delle forze dell'ordine. Sul luogo sono giunte le squadre di emergenza e i tecnici per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

  Una cisterna si è ribaltata dopo uno scontro con un camion nel tratto di San Lazzaro (Bologna): morto autista di 54 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Incidente in A14, video dall'alto del traffico autostrada e statale Adriatica (video di Karl Denke)

Video Incidente in A14, video dall'alto del traffico autostrada e statale Adriatica (video di Karl Denke)

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