L' incidente in A14 visto dall' alto | il video

Un video mostra dall'alto l'incidente avvenuto sulla A14, nel tratto di San Lazzaro, Bologna. Una cisterna si è ribaltata dopo aver tamponato un camion, causando disagi e l'intervento delle forze dell'ordine. Sul luogo sono giunte le squadre di emergenza e i tecnici per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Una cisterna si è ribaltata dopo uno scontro con un camion nel tratto di San Lazzaro (Bologna): morto autista di 54 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L'incidente in A14 visto dall'alto: il video Incidente in A14, video dall'alto del traffico autostrada e statale Adriatica (video di Karl Denke) Notizie correlate L'incendio in Appennino visto dall'alto: il videoA Biagioni (Alto Reno Terme, provincia di Bologna) anche un Canadair e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco in azione per spegnere il vasto... Drammatico incidente a Calco: due morti. Il video dall'altoDue persone sono morte in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A14: riaperto il tratto Castel San Pietro-San Lazzaro; Autocisterna si ribalta: autostrada chiusa, morto il conducente | FOTO e VIDEO; Incidente sulla A14 nel Foggiano: morto sul colpo conducente, ferita la moglie; Autocisterna si ribalta sull'A14 Bologna-Taranto a San Lazzaro di Savena, conducente morto: autostrada chiusa. A14, cisterna si ribalta nel Bolognese, morto l’autistaL’incidente nel pomeriggio di giovedì. Il lavoro dei vigili del fuoco per rimuovere il liquido infiammabile ... bologna.repubblica.it A14 riaperta in entrambe le direzioni: il via libera solo alle 7 del mattinoIncidente A14 oggi: situazione traffico in tempo reale, tratto chiuso tra Castel S. Pietro e Bologna San Lazzaro in entrambe le direzioni. sicurauto.it AUTOCISTERNA RIBALTATA IN A14: IL VIDEO DEL DELICATO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO facebook Autostrada A14, cisterna si ribalta tra Castel San Pietro Terme e San Lazzaro di Savena e fuoriesce liquido infiammabile: morto il conducente x.com