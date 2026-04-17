‘Libri liberi’ la cultura entra in carcere Primo appuntamento con Nordio a Casal del Marmo

Il 17 aprile 2026 a Casal del Marmo si è tenuto il primo incontro tra il ministro della Giustizia e alcuni rappresentanti di associazioni dedicate alla promozione della cultura nelle carceri. L’evento ha segnato l’avvio del progetto ‘Libri liberi’, che mira a portare libri e attività culturali all’interno delle strutture detentive. L’obiettivo è offrire opportunità di crescita e confronto ai detenuti attraverso iniziative dedicate alla lettura e all’educazione.

Roma, 17 aprile 2026 – La cultura come occasione concreta di rinascita, capace di insinuarsi anche nei luoghi più complessi e trasformarli in spazi di confronto e consapevolezza. È ripartita da Casal del Marmo la rassegna ‘Libri Liberi’, riportando tra i giovani detenuti dell’Istituto penale per i minorenni un tempo diverso, fatto di ascolto, dialogo e possibilità. Non una giornata qualunque, ma un momento che ha spezzato la routine della detenzione, aprendo uno spazio vivo e partecipato. Il primo appuntamento ha visto protagonista l’attrice Benedetta Porcaroli, in dialogo con la giornalista Laura Pertici, seguito dalla proiezione del film ‘Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli’, diretto da Giuseppe Piccioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Libri liberi’, la cultura entra in carcere. Primo appuntamento con Nordio a Casal del Marmo Notizie correlate Riparte ‘Libri liberi’, la letteratura entra in carcereRoma, 2 aprile 2026 – La cultura come varco, la lettura come possibilità concreta di riscatto. Leggi anche: Inaugurata la nuova biblioteca del carcere minorile di Casal del Marmo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Casal del Marmo inaugura ‘Libri Liberi’. Nordio ai ragazzi: Non abbiate paura della cultura; Con Libri Liberi la cultura entra in carcere: a Casal del Marmo libri e cinema per riscrivere il futuro dei detenuti; Libri liberi, la cultura come spazio di riscatto; Libri Liberi, i grandi classici raccontati per i ragazzi dell'Istituto Penale per i minorenni di Casal del Marmo. ‘Libri liberi’, la cultura entra in carcere. Primo appuntamento con Nordio a Casal del MarmoLa rassegna promossa dalla Fondazione De Sanctis. Protagonista dell’incontro l’attrice Benedetta Porcaroli, ma anche numerose figure istituzionali e rappresentanti del mondo della giustizia ... quotidiano.net Libri liberi, la cultura come spazio di riscattoUna giornata particolare per i ragazzi dell’Istituto penale per i minorenni di Casal del Marmo. Con la ripresa della rassegna Libri Liberi, la cultura è tornata a farsi spazio tra le mura della dete ... rainews.it Ci sono lunghi cunicoli etruschi come questo del video nel Parco di Vejo, esplorabili e percorribili, mentre c'è una galleria etrusca di 517 metri nel parco di Casal del marmo che la Soprintendenza non r - facebook.com facebook La Pasqua in giallorosso dell’ #ASRoma all’Emporio della Solidarietà della @CaritasRoma e con i detenuti del carcere minorile di Casal del Marmo Dal campo alla comunità: insieme per donare un sorriso di Pasqua Leggi la news: asroma.com/it/ x.com