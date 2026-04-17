In tutto il Libano si registrano festeggiamenti per l'entrata in vigore di un cessate il fuoco di dieci giorni. La popolazione ha partecipato a celebrazioni con fuochi d'artificio e spari di gioia, come mostrano immagini e video condivisi sui social media. Migliaia di persone cercano di tornare a casa dopo i giorni di tensione, mentre le strade si riempiono di manifestazioni di festa.

Festeggiamenti in tutto il Libano per l'entrata in vigore del cessate il fuoco. La popolazione è scesa in piazza con fuochi d'artificio e spari celebrativi dopo l'avvio della tregua di 10 giorni, secondo quanto mostrano anche le foto e i video sui social. Migliaia di famiglie sfollate hanno invaso la principale autostrada che porta al Libano meridionale, poche ore dopo l'entrata in vigore della tregua, per tornare alle proprie case nel sud del Libano. "Se dovessimo andarcene di nuovo, non riesco a descrivere quanto sarebbe deludente, sarebbe devastante", ha detto al New York Times, Israa Jaber, seduta in macchina bloccata nel traffico, diretta a sud verso casa sua nella città di Srifa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Libano in festa per la tregua, in migliaia cercano di tornare a casa

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