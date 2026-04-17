Libano il fragile cessate il fuoco e lo sguardo ai negoziati sull’Iran

Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di dieci giorni, un'intesa che al momento sembra fragile e temporanea. La tregua, annunciata ufficialmente, non mette fine ai confronti tra le due parti e si inserisce in un contesto di tensioni che coinvolgono anche i negoziati sull’Iran. Entrambe le nazioni continueranno a monitorare la situazione, mentre si cerca di trovare soluzioni durature.

Israele e Libano si accordano per un fragile cessate il fuoco di dieci giorni che non risolve le problematiche profonde del Paese dei Cedri ma può avere un valore politico nello spianare la strada ai nuovi negoziati tra Usa e Iran mediati dal Pakistan, che ha accelerato la sua diplomazia in questi giorni. Il governo del presidente Joseph Aoun e del premier libanese Nawaf Salam da un lato, quello israeliano di Benjamin Netanyahu dall’altro: a Washington gli Usa hanno mediato una tregua che, sostanzialmente, nasce asimmetrica e dovrà dimostrare il valore politico. I dialoghi di più alto livello tra Beirut e Tel Aviv dal 1983 a oggi, andati in...🔗 Leggi su It.insideover.com

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