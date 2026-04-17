Le 5 migliori escursioni per un magico weekend di aprile non lontano da Milano

Con il sole che splende almeno fino a domenica sera, aprile si presenta come il momento ideale per esplorare le zone vicino a Milano. Sono diverse le escursioni consigliate per chi desidera trascorrere un weekend all’aperto, tra paesaggi naturali e percorsi adatti a tutti. Oltre agli eventi in programma, ci sono numerose possibilità di scoprire angoli nascosti e sentieri che si possono percorrere facilmente in questa stagione.

Weekend di aprile accompagnato ancora dal sole almeno sino a domenica sera. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questi giorni di primavera. Qualche meta per trascorrere all'aperto un bel fine settimana in.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le migliori escursioni fuoriporta per un magico weekend di aprile Leggi anche: 7 idee mozzafiato per un magico weekend fuoriporta non lontano da Milano Panoramica sull’argomento Si parla di: Apre per la prima volta al pubblico Villa Pestarini: il capolavoro di Franco Albini a Milano; Crisi energetica: le vacanze che puoi fare a piedi partendo da casa. Le 5 migliori escursioni per un magico weekend di aprile non lontano da MilanoWeekend di aprile accompagnato ancora dal sole almeno sino a domenica sera. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in q ... milanotoday.it