Ezequiel Lavezzi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del suo amore per Napoli e delle difficoltà affrontate nel 2023. Ha descritto come il legame con la città sia stato un elemento centrale nella sua vita e ha condiviso il suo percorso tra il buio della depressione e la rinascita, anche grazie alla nascita del suo secondo figlio.

? In Sintesi Ezequiel Lavezzi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ripercorre due capitoli opposti della sua vita: l’amore totale per Napoli e l’inferno della depressione attraversata nel 2023. Sul fronte calcistico svela il retroscena della scelta azzurra: l’ Atalanta lo aveva già convinto con i soldi, poi si presentò il Napoli — “la città di Maradona” — e non ci fu storia. Cinque stagioni in azzurro, 188 presenze e 48 gol, una Coppa Italia e il ritorno in Champions League. Sul fronte personale racconta senza filtri il periodo più buio: “Alternavo depressione a crisi di ansia, mi facevo del male”. La svolta è arrivata grazie alla famiglia, agli specialisti e all’arrivo del secondo figlio: “Mi ha aiutato a salvarmi”.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Lavezzi: “Napoli unico amore”. Il buio della depressione e la rinascita col secondo figlio

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