Ladispoli al via la messa in sicurezza dei parchi giochi

I lavori di messa in sicurezza dei parchi giochi nelle aree verdi di Ladispoli sono iniziati ieri mattina. L’intervento, richiesto dall’Amministrazione comunale, prevede interventi di manutenzione e miglioramento delle attrezzature e delle strutture presenti nelle aree dedicate ai bambini. L’obiettivo è rendere gli spazi più sicuri e accessibili per le famiglie che frequentano i parchi cittadini. Nessuna data di fine lavori è ancora stata comunicata.

Ladispoli, 17 aprile 2026 – Sono ufficialmente iniziati ieri mattina i lavori di messa in sicurezza dei parchi giochi nelle aree verdi di Ladispoli, un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per garantire spazi sempre più sicuri e accoglienti per bambini e famiglie. Un’azione concreta che conferma l’attenzione costante dell’Amministrazione verso il verde pubblico e, in particolare, verso i luoghi dedicati ai più piccoli, già al centro di importanti investimenti negli ultimi anni. “ Fin dal nostro primo mandato – dichiara il sindaco Alessandro Grando – abbiamo investito centinaia di migliaia di euro nella riqualificazione dei parchi giochi della città.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Riqualificazione dei parchi giochi: i nuovi interventi nelle struttureL’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, nelle more dell’avviso pubblico per i nuovi affidamenti, è impegnata in un intervento straordinario... Ex Caserma dei vigili del fuoco, al via i lavori di ripristino e messa in sicurezzaTempo di lettura: 2 minutiHa preso ufficialmente il via l’intervento di risanamento ambientale e messa in sicurezza dell’ex Caserma dei Vigili del... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Ladispoli, al via i lavori nei parchi giochi: sicurezza e nuovi interventi per le aree verdi - Quotidiano La; Incidente mortale via Aurelia; Ladispoli, incidente mortale su via Aurelia: frontale tra due auto, morto un 26enne; Frontale tra due auto a Ladispoli: morto un ragazzo di 26 anni. Ladispoli, al via la messa in sicurezza dei parchi giochi: investimenti per una città a misura di bambinoSono ufficialmente iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza dei parchi giochi nelle aree verdi di Ladispoli, ... lagone.it Ladispoli, al via la messa in sicurezza dei parchi giochi: investimenti per una città a misura di bambino *** Sono ufficialmente iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza dei parchi giochi nelle aree verdi di Ladispoli, un intervento fortemente voluto dall facebook Ladispoli, incidente mortale su via Aurelia: frontale tra due auto, un morto ift.tt/xJYiWqH x.com