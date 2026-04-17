Il 21 aprile ricorrerà il centenario della nascita della regina Elisabetta. Secondo alcune fonti, al mattino la sovrana ascoltava musica degli ABBA e ballava mentre provava i vestiti. Queste descrizioni offrono un ritratto più informale e quotidiano di un personaggio noto per il suo ruolo pubblico. La celebrazione di questa data si inserisce in un contesto di ricorrenze legate alla sua lunga vita.

Il prossimo 21 aprile saranno passati esattamente cent’anni da quando la regina Elisabetta veniva al mondo. Era il 1926 e l’anniversario a cifra tonda è l’occasione per tirare fuori aneddoti e curiosità sulla sovrana più famosa dell’era moderna. Lo ha fatto anche Angela Kelly, amica strettissima nonché ex guardarobiera della compianta monarca negli ultimi anni della sua vita. La donna, da tempo lontana dalla vita di corte, ha rivelato in una recente intervista a Vanity Fair Usa una passione segreta della regina. La regina Elisabetta con Anna Wintour e Angela Kelly a una sfilata a Londra nel 2018 (foto Getty Images) La regina Elisabetta e quella routine mattutina a ritmo di musica.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La regina Elisabetta, al mattino, amava ascoltare gli ABBA e ballare mentre provava gli abiti: la rivelazione

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