' La ragione degli altri' al Teatro al Parco

Da parmatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla vita, da una novella e dal dramma omonimo di Luigi Pirandelloda Luigi Pirandellodrammaturg Linda Dalisiregia Alfonso Postiglionecon Ettore Nigro, Anna Bocchino, Viola Forestiero, Monica Palombyassistente alla regia Giovanni Sbarrascene Sara Palmiericostumi Giovanna Napolitanoproduzione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

INNOCENZO MANZETTI – Il futuro nato troppo presto

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