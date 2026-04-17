' La ragione degli altri' al Teatro al Parco
Dalla vita, da una novella e dal dramma omonimo di Luigi Pirandelloda Luigi Pirandellodrammaturg Linda Dalisiregia Alfonso Postiglionecon Ettore Nigro, Anna Bocchino, Viola Forestiero, Monica Palombyassistente alla regia Giovanni Sbarrascene Sara Palmiericostumi Giovanna Napolitanoproduzione.🔗 Leggi su Parmatoday.it
INNOCENZO MANZETTI – Il futuro nato troppo presto
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