La nuova versione de La mummia, diretta da Lee Cronin, rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti interpretazioni del film. Sono state apportate diverse trasformazioni al progetto originale, che si discostano dalle versioni passate. La produzione ha deciso di rinnovare alcuni elementi della narrazione e della messa in scena, cercando di offrire una proposta diversa nel genere. La pellicola sarà distribuita nei cinema nelle prossime settimane.

Le trasformazioni de La mummia sono state tante e la versione di Lee Cronin è un punto di rottura. È dal 1932 che ritroviamo l’essere orrorifico sul grande schermo, un personaggio che ha seguito il filone dei mostri della Universal che un anno prima aveva visto la creatura di Frankenstein conquistare e spaventare il largo pubblico, interpretata dall’attore Boris Karloff. Lo stesso che ritorna nel ruolo di ImhotepArdath Bey nell’opera diretta da Karl Freund l’anno successivo, tra i volti simbolo del cinema horror ai suoi albori, intenso e minaccioso nella parte di un uomo infuocato a tal punto dall’amore per una donna da profanarne la tomba e cercare di riportarla in vita.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La mummia di Lee Cronin spezza la maledizione di un format sempre troppo uguale a se stesso

Notizie correlate

Lee Cronin – La Mummia, recensione: un horror che non ha paura di essere estremoIl regista azzera ogni venatura romantica da una delle figure cinematografiche più citate, costruendo un'opera oscura in cui l'esagerazione scenica...

Leggi anche: La Mummia di Lee Cronin: l’orrore si fa gigante nel nuovo poster IMAX

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La mummia secondo Lee Cronin; Lee Cronin - La mummia - Film (2026); Lee Cronin – La mummia; Lee Cronin – La Mummia, recensione: un horror che non ha paura di essere estremo.

La mummia di Lee Cronin spezza la maledizione di un format sempre troppo uguale a se stessoLa Mummia 2026 rivisita la figura proveniente dalla cultura egizia superando il focus dell'identità e unicità della sua immortalità, in un film diverso da tutti ... gqitalia.it

Lee Cronin – La Mummia, la recensione del nuovo horror del regista di Evil Dead RiseDopo Evil Dead Rise, Lee Cronin torna al cinema con una versione unica e terrificante de La Mummia - La nostra recensione di la Mummia di Lee Cronin ... filmpost.it

Nessun amuleto ti proteggerà oggi. Lee Cronin - La Mummia, al cinema ora. #LeeCroninLaMummia - facebook.com facebook

Il momento della verità: cos'è successo a Katie Lee Cronin - La Mummia, ora al cinema. #LeeCroninLaMummia x.com