La mossa anti Trump di Meloni | vertice su Hormuz con Macron Starmer e Merz

Giorgia Meloni ha organizzato un vertice sulla regione di Hormuz coinvolgendo leader di diversi paesi europei e il segretario del partito laburista britannico. La riunione si svolge in un momento di tensione politica e rappresenta una mossa per affrontare questioni di sicurezza e cooperazione internazionale. La presenza di rappresentanti di vari schieramenti politici e nazionalità segna un tentativo di dialogue su temi di interesse comune.

C’è un passaggio, quasi impercettibile ma politicamente decisivo, nella fase che sta attraversando Giorgia Meloni. Non è una rottura dichiarata, né un cambio di campo esplicito. Piuttosto, un movimento lento, calibrato, che segnala però una direzione diversa rispetto agli ultimi mesi. La crisi sullo Stretto di Hormuz e lo scontro con Donald Trump stanno costringendo Palazzo Chigi a ripensare la propria collocazione internazionale, in un equilibrio sempre più difficile tra fedeltà atlantica e interessi europei. In questo contesto prende forma la scelta della premier Giorgia Meloni di partecipare al vertice convocato a Parigi da Emmanuel Macron, insieme al britannico Keir Starmer e al cancelliere tedesco Friedrich Merz.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Giorgia Meloni, da Trump ai volenterosi - Alessandro Volpi, Gilberto Trombetta

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