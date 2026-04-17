La terza stagione della serie televisiva conclude la storia senza alterare il suo stile riconoscibile. La produzione si distingue per essere pop e raffinata, mantenendo un tono combattivo. Rispetto alle precedenti stagioni, questa si presenta più esplicita e rivolta a un pubblico adulto, confermando una svolta più coraggiosa e matura rispetto alle scelte narrative precedenti.

La serie chiude il cerchio senza perdere un briciolo della sua identità. Pop, raffinata e combattiva, ma anche coraggiosa nel farsi più esplicita e più adulta. E parla direttamente a noi. Su Netflix. Mettere la parola "fine" a una serie tv è sempre un rischio, oltre che qualcosa di doloroso. Soprattutto per una serie come La legge di Lidia Poët che, fin dall'inizio, ha puntato tutto su un mix delicato, quello tra intrattenimento e politica, tra leggerezza e temi "scottanti" più attuali che mai. Il pericolo - e l'ultima stagione di Euphoria ce lo ricorda - è togliere il blocco di legno sbagliato e far crollare tutta la torre (sì, in questo esempio stiamo giocando a Jenga).🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La legge di Lidia Poët 3, recensione: la stagione finale è la più coraggiosa

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