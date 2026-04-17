La grande fuga di Neukgu il lupo che ha fatto 170 km per scappare dallo zoo

Un lupo è scappato da uno zoo nella città sudcoreana di Daejeon e ha percorso circa 170 chilometri prima di essere catturato. La fuga è durata nove giorni, durante i quali l’animale è riuscito ad evitare vari tentativi di cattura. Venerdì, l’animale è stato rintracciato e riportato indietro, mettendo fine a una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso i cittadini.

Un lupo fuggito da uno zoo nella città sudcoreana di Daejeon è stato ricatturato venerdì dopo nove giorni di fuga, ponendo fine a una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico, dato che l’animale sfuggente era riuscito a evitare precedenti tentativi di cattura. Dopo una serie di avvistamenti successivi alla fuga del lupo maschio di due anni, l’animale, di nome Neukgu, è stato trovato giovedì vicino a uno svincolo autostradale a circa 4 km dallo zoo, secondo quanto riferito da un funzionario dello zoo. La cattura. Una squadra di ricerca è riuscita a ricatturare Neukgu alle 00:44 di venerdì scorso utilizzando un fucile tranquillante azionato da un veterinario.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Lupo fuggito dallo zoo: scuola chiusa e più di 300 persone tra vigili del fuoco, poliziotti e soldati, impegnate nelle operazioni di ricercaUn lupo in libertà ha trasformato le strade di Daejeon, città sudcoreana di un milione e mezzo di abitanti, in un vero scenario di emergenza. Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini in fuga a 170 km dall’arrivo Contenuti e approfondimenti Si parla di: Lupo in fuga per 9 giorni in Corea del Sud: catturato e riportato allo zoo; Lupo sfuggente che ha affascinato una nazione, catturato dopo nove giorni di fuga. Lupo in fuga per 9 giorni in Corea del Sud: catturato e riportato allo zooSi è conclusa a lieto fine la fuga di Neukgu, scappato dallo zoo di Daejeon. L’animale è stato catturato e sottoposto a controlli. Le sue condizioni sono stabili ... rainews.it