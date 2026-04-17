La Fiorentina parla di diffamazione dopo che Commisso è stato accusato di finanziare la ‘ndrangheta
La Fiorentina ha diffuso un comunicato in cui condanna fermamente le accuse rivolte al suo ex presidente, recentemente scomparso. La società definisce le affermazioni come una grave diffamazione e sottolinea l’importanza di tutelare la memoria del dirigente, vittima di accuse che ritiene infondate. La questione riguarda presunte contribuzioni finanziarie a organizzazioni criminali, che la stessa società respinge con fermezza.
La Fiorentina pubblica un comunicato durissimo per difendere la memoria del presidente del club viola morto lo scorso gennaio: "È una grave diffamazione".🔗 Leggi su Fanpage.it
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