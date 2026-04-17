La denuncia della Uil Fpc | Topi e larve nella guardiola del centro smistamento postale

Da cataniatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Uil Fpc ha presentato una denuncia riguardante le condizioni igienico-sanitarie nel centro di smistamento postale di Catania, segnalando la presenza di topi, larve e carcasse di roditori in decomposizione nella guardiola. Secondo quanto riferito, i lavoratori svolgono le loro attività in ambienti contaminati da escrementi e un forte odore sgradevole, considerato tale da rendere i locali invivibili. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti.

“Allarme igienico-sanitario nella guardiola al Centro Smistamento Poste di Catania. I lavoratori operano in un ambiente infestato da topi ed escrementi, carcasse di roditori in decomposizione e larve, oltre a un odore nauseabondo che rendono i locali di fatto invivibili”. Eugenio Cambria.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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