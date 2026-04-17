La denuncia della Uil Fpc | Topi e larve nella guardiola del centro smistamento postale

La Uil Fpc ha presentato una denuncia riguardante le condizioni igienico-sanitarie nel centro di smistamento postale di Catania, segnalando la presenza di topi, larve e carcasse di roditori in decomposizione nella guardiola. Secondo quanto riferito, i lavoratori svolgono le loro attività in ambienti contaminati da escrementi e un forte odore sgradevole, considerato tale da rendere i locali invivibili. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti.

“Allarme igienico-sanitario nella guardiola al Centro Smistamento Poste di Catania. I lavoratori operano in un ambiente infestato da topi ed escrementi, carcasse di roditori in decomposizione e larve, oltre a un odore nauseabondo che rendono i locali di fatto invivibili”. Eugenio Cambria.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Pacchi bomba nel centro di smistamento postale, UilPoste: "La sicurezza non è negoziabile"UilPoste Catania torna a denunciare con forza quanto accaduto ieri presso il Centro di Smistamento di Catania, dove un nuovo allarme legato a colli... Catania, cinque pacchi sospetti al centro di smistamento postale: intervengono gli artificieriNel centro di smistamento della posta situato nella zona industriale di Catania sono stati individuati cinque pacchi che riproducevano in modo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Uil: è nata la Uil Fpc, federazione tra Uilcom e UilPoste, una Agenzia regionale per il digitale e l'intelligenza artificiale; Sicurezza nei locali nel Trapanese, UIL FPC: allarme abusivismo; Area ionica reggina, l’allarme della Uil. Senese: Basta isolamento, servono infrastrutture e collegamenti stabili. Sicurezza nei locali nel Trapanese, UIL FPC: allarme abusivismoA lanciare l’allarme è Francesco Silvano, responsabile del Dipartimento Spettacolo UIL FPC Trapani, che chiede un intervento deciso contro l’abusivismo nel settore dell’intrattenimento. Secondo ... marsalalive.it Uil, nasce la Uil Fpc da Uilcom e UilPoste: proposta un’Agenzia regionale per digitale e IAPOTENZA - Una Agenzia regionale per il digitale e l’intelligenza artificiale capace di coordinare infrastrutture, competenze e investimenti, superando l’att ... ivl24.it VERTENZA CALLMAT E TIM, SINDACATI SLC CGIL, FISTEL CISL E UIL FPC UIL: TAVOLO MINISTERIALE AGGIORNATO AL 4 GIUGNO 2026 - facebook.com facebook VERTENZA CALLMAT E TIM, SINDACATI SLC CGIL, FISTEL CISL E UIL FPC UIL: TAVOLO MINISTERIALE AGGIORNATO AL 4 GIUGNO 2026 x.com