Klm inizia a tagliare 160 voli per la mancanza di carburante

La compagnia aerea ha annunciato la cancellazione di 160 voli a causa della scarsità di carburante. Anche un'altra compagnia europea ha ridotto le sue operazioni, limitando le rotte disponibili. L’Agenzia internazionale dell’energia ha comunicato che in Europa le scorte di carburante durano circa sei settimane. La situazione mette in evidenza le difficoltà attuali nel settore dei trasporti aerei.

Pure l’elvetica Edelweiss diminuisce l’offerta. L’Agenzia internazionale dell’energia: «In Europa ci sono scorte solo per 6 settimane». Per l’aumento dei costi EasyJet perde oltre 500 milioni di sterline in un semestre. Si preannuncia un’estate di fuoco per i voli. Cresce l’incertezza legata alle prospettive nebulose del conflitto iraniano. Mentre dal presidente degli Stati Uniti arrivano messaggi che sembrano improntati a un cauto ottimismo, alcuni dei settori più esposti cominciano a fare i conti con un quadro in cui alcuni prodotti energetici potrebbero vedere drasticamente ridotta la loro disponibilità. Il caso più eclatante è quello del trasporto aereo.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Klm inizia a tagliare 160 voli per la mancanza di carburante Notizie correlate Leggi anche: Voli, aumentano i prezzi per il caro-carburante: da Air France a Klm, ecco tutte le nuove tariffe (e da quando entreranno in vigore) Voli cancellati per mancanza di carburante? I rimborsi previsti e perché non conviene assicurarsiRoma, 8 aprile 2026 – E se la guerra, nonostante la tregua, dovesse riprendere? E se a causa del conflitto in Iran e al blocco dello stretto di...