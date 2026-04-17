Nella notte, le città di Kiev, Odessa e Dnipro sono state colpite da missili e droni in un attacco coordinato. L'offensiva ha causato almeno 23 morti e più di cento feriti, secondo le fonti locali. Questo episodio rappresenta uno dei più intensi attacchi russi finora nel corso dell'anno. La situazione di sicurezza rimane tesa e le autorità stanno facendo i primi bilanci delle conseguenze.

L'Ucraina si è svegliata sotto uno dei più massicci e letali attacchi russi dell'anno. Missili e droni hanno colpito simultaneamente Kiev, Odessa e Dnipro, lasciando dietro di sé almeno 23 morti e oltre cento feriti. Un'ondata di fuoco che interrompe bruscamente una fase di relativa attenuazione dei bombardamenti a lungo raggio e che segna un nuovo salto di intensità nel conflitto. La portata dell'operazione è impressionante: 44 missili e 659 droni lanciati in 24 ore. Le difese ucraine hanno intercettato la grande maggioranza dei velivoli senza pilota, ma mostrano crepe contro i missili balistici, vero tallone d'Achille del sistema. È un dato tecnico che diventa politico: senza un rafforzamento dei sistemi Patriot la vulnerabilità ucraina rischia di ampliarsi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kiev, notte di missili e stragi. Riparte l'escalation di Mosca

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