Kering le strategie per rilanciare il gruppo

Durante il Capital Markets Day alla Leopolda, il CEO di Kering ha illustrato le strategie adottate dal gruppo per il rilancio. L’evento ha visto la presentazione di piani e obiettivi specifici rivolti al rafforzamento delle performance aziendali e all’innovazione nel settore. Sono stati condivisi dettagli sulle iniziative future e sui progetti in corso per affrontare le sfide del mercato globale.

In occasione del Capital Markets Day di Kering, alla Leopolda il ceo Luca de Meo ha presentato le strategie per rilanciare il gruppo e soprattutto il marchio Gucci.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kering, le strategie per rilanciare il gruppo The Biggest Insider DUMP Since 2008 Just Happened Notizie correlate Kering, le nuove strategie per rilanciare il gruppoFirenze, 17 aprile 2026 – In occasione del Capital Markets Day di Kering, alla Leopolda il ceo Luca de Meo ha presentato le strategie per rilanciare... Alexander McQueen, annunciati 54 licenziamenti nel gruppo KeringFirenze, 13 marzo 2026 – Annunciati 54 licenziamenti alla Alexander McQueen, lo fanno sapere le sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Ui... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Kering presenta ReconKering, la sua nuova strategia; ReconKering: Luca de Meo Rivela il Piano per Rilanciare Kering e Gucci; In arrivo la nuova Kering, il piano di Luca de Meo tra rilancio dei brand e cambio di modello; La cura De Meo ai conti di Kering: Gucci perde ma c’è il boom dell’alta gioielleria. Kering, le nuove strategie per rilanciare il gruppoIl ceo Luca de Meo ha presentato il piano: più acquisti centralizzati, logistica, qualità, condivisioni, strumenti digitali, controllo e partnership industriali ... lanazione.it Kering, un’accademia per formare le persone: «Servono 75.000 professionisti qualificati»Il ceo De Meo: «Il settore del lusso avrà bisogno, entro il 2035, di circa 75.000 professionisti qualificati lungo tutta la filiera» e sul gruppo: «C’è molto lavoro per rimettere il sistema in ordine, ... corriere.it Oggi a Firenze l'ad di Kering, Luca De Meo, ha presentato il piano per il rilancio del gruppo fino al 2030. Per recuperare margini e redditività punta sulla chiusura di un centinaio di negozi, sul taglio di un miliardo di magazzino e sul rinnovo di due terzi della ret - facebook.com facebook Oggi a Firenze l'ad di #Kering, Luca De Meo, ha presentato il piano per il rilancio del gruppo fino al 2030. Per recuperare margini e redditività punta sulla chiusura di un centinaio di negozi, sul taglio di un miliardo di magazzino e sul rinnovo di due terzi della r x.com