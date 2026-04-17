Juventus Mouzakitis | chi è il gioiellino nel mirino dei bianconeri

La Juventus sta seguendo con attenzione Christos Mouzakitis, giovane calciatore proveniente dalla Grecia. Considerato un talento emergente, il suo nome è stato accostato ai bianconeri in vista della prossima campagna di mercato. Mouzakitis, che viene descritto come un centrocampista dotato di tecnica e visione di gioco, attira l'interesse del club torinese mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla trattativa.

Christos Mouzakitis: il profilo del “nuovo Modric” che incanta la Juventus. Mentre il mercato dei grandi nomi vive una fase di attesa, la Juventus continua a tessere la tela per il futuro, mettendo nel mirino uno dei talenti più cristallini del panorama ellenico: Christos Mouzakitis. Classe 2006, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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