Un giocatore titolare della squadra di mister Vincenzo Italiano rischia di saltare la partita contro il Bologna in programma domenica all'Allianz Stadium. Le sue condizioni fisiche sono al centro delle valutazioni dello staff medico, che sta monitorando attentamente il suo stato di salute. La sua eventuale assenza potrebbe influenzare le scelte tecniche del tecnico in vista della sfida.

di Angelo Ciarletta Juve Bologna, un titolare di mister Vincenzo Italiano è in forte dubbio per la sfida dell’Allianz Stadium. Ecco le condizioni del giocatore. La Juve si prepara alla sfida di campionato contro il Bologna, mentre gli avversari dovrebbero fare i conti con un’assenza pesante. Secondo il comunicato ufficiale del Bologna, il tecnico Vincenzo Italiano rischia di perdere Nicolò Casale in vista del posticipo domenicale delle 20:45. CONTINASSA JUVE LIVE Il calciatore è uscito malconcio dalla sfida di Europa League contro l’ Aston Villa, conclusasi con una pesante sconfitta per i rossoblù. L’infortunio è avvenuto all’82’ minuto, costringendo il tecnico all’inserimento di Torrier Heggem.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Bologna, un titolare di Italiano è in dubbio per la sfida di domenica. Le condizioni del giocatore

LIVE Bologna – Juventus: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

Notizie correlate

Juve Bologna, tegola per Italiano: questo giocatore non sarà disponibile per la trasferta all’Allianz Stadium. Di chi si tratta e le sue condizionidi Francesco SpagnoloJuve Bologna, Italiano per la trasferta di Torino non potrà contare su Dominguez.

Dybala ci sarà contro la Juve? Gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore della Roma e cosa filtra da Trigoria per il match di domenicaCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Probabili formazioni Juventus-Bologna, le ultime e chi gioca tra Boga, David, Orsolini e Bernardeschi; Juve, da valutare la presenza di Yildiz con il Bologna; Spalletti e i cinque dubbi per Juve-Bologna: non c’è solo Yildiz da gestire; Juve-Bologna parte col giallo, dalla svista arbitro a Var e Avar: quella rivolta di Conte e Marotta….

Probabili formazioni Juventus-Bologna: cosa filtra su Yildiz, riecco McKennie e novità OrsoliniProbabili formazioni Juventus Bologna - Le possibili scelte di Spalletti e Italiano per il match della 33^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Juve-Bologna, la probabile formazione con e senza Yildiz: Spalletti ha più soluzioniSei tappe prima del traguardo: la Juve per completare il proprio Giro verso la Champions deve superare sei ostacoli complicati. Il primo è quello contro il Bologna, con la squadra di Italiano reduce d ... tuttosport.com

Juve-Bologna, la probabile formazione con e senza Yildiz: Spalletti ha più soluzioni facebook

#Juve-Bologna parte col giallo, dalla svista arbitro a Var e Avar: quella rivolta di Conte e Marotta… x.com