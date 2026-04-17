Italiano avvisa | Con la Juventus un’altra gara top La spiegazione sul ruolo di Joao Mario con l’Aston Villa

L’allenatore italiano ha espresso fiducia per la prossima partita contro il Bologna, definendola un’altra occasione importante per la squadra. Nel frattempo, si è parlato anche del ruolo di Joao Mario, che gioca con l’Aston Villa. La sfida tra Juventus e Bologna si avvicina, e si attendono aggiornamenti sulle formazioni e le strategie di entrambe le squadre.

di Angelo Ciarletta Italiano carica l’ambiente in vista del match tra Juventus e Bologna di domenica. Poi la spiegazione sul ruolo di Joao Mario con l’Aston Villa. Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match di ieri sera tra Aston Villa e Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE JOAO MARIO MIRANDA INVERTITI – « L’avevamo sporcata in maniera esagerata all’andata e oggi volevamo provare qualcosa. Joao e Juan per entrare dentro al campo, abbiamo provato qualcosa di diverso ma non è quello. Loro ogni tiro ti fan gol, hanno concretezza. Non eravamo partiti male però alla prima occasione ti fan gol e aggiungere un altro gol ai tre presi diventa difficile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italiano avvisa: «Con la Juventus un’altra gara top». La spiegazione sul ruolo di Joao Mario con l’Aston Villa [SONO BASITO!] Holm alla Juventus, João Mário al Bologna | Analisi senza filtri Notizie correlate Conferenza stampa Italiano pre Bologna Aston Villa: «Le altre italiane fuori dalle coppe europee? Non è tutto da buttare, Joao Mario sta dimostrando che alla Juve…»Calciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Juventus,la rete di Joao Mario e lo scambio con HolmUno scambio inedito Lo scambio João Mário – Emil Holm tra Juventus e Bologna continua a far discutere, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi:... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Di Canio critica il calcio italiano: Ci stiamo abituando alla mediocrità!, Poi sponsorizza Conte: All'Italia serve uno come lui; Italiano sfida Emery: Bologna-Aston Villa, esame decisivo nei quarti di Europa League; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Massimo Mauro attacca la proprietà del Milan e avvisa Allegri: Così rischia anche lui. Orlandi: Joao Mario piace molto a Italiano, il problema è l'ingaggioOspite di Radio Bianconera, Sabrina Orlandi di Netweek Bologna ha parlato del possibile scambio a giugno tra Joao Mario ed Emil Holm: Il vero ostacolo sul portoghese ... tuttojuve.com Per Joao Mario arriva anche la standing ovation del Dall'Ara. E ora proverà a prendersi una rivincita con la JuvePrestazione di spessore per João Mário nel successo del Bologna contro il Lecce, una prova che non è passata inosservata nemmeno nelle valutazioni dei ... tuttojuve.com I VOSTRI VOTI (media). E' RICCARDO ORSOLINI l'MVP di Bologna-Lecce per i tifosi FBS. Al secondo posto LUCUMI', al terzo FREULER. PESSINA 6,5 JOAO MARIO 6,5 CASALE 6,5 LUCUMI 7,5 MIRANDA 6,5 FREULER 7 SOHM 6,5 MORO 6,5 ORSO - facebook.com facebook Il #Bologna punta alla conferma Le novità su #JoaoMario x.com