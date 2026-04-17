Istat a febbraio export +2,6% sul mese -0,2% sull' anno in valore

Da lanazione.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A febbraio, secondo i dati diffusi dall'Istat, le esportazioni sono aumentate del 2,6% rispetto al mese precedente, mentre rispetto a febbraio dell'anno precedente si registra una diminuzione dello 0,2%. Le importazioni nello stesso periodo sono cresciute del 3,5% rispetto a gennaio, ma rispetto a febbraio dell’anno precedente hanno registrato un incremento inferiore. Questi numeri riflettono variazioni nei flussi commerciali nel corso dell’ultimo mese.

A febbraio si stima una crescita su base mensile più ampia per le importazioni (+3,5%) rispetto alle esportazioni (+2,6%); su base annua l'export in valore è pressoché stazionario (-0,2%) ma in volume si riduce del 2,2%, mentre l'import registra una flessione dell'1,3% in valore e una crescita dello 0,4% in volume. Lo indica l' Istat diffondendo i dati sul commercio estero. Il saldo commerciale a febbraio è pari a +4.944 milioni di euro (era +4.444 milioni nello stesso mese del 2025). Il deficit energetico (-3.466 milioni) è inferiore rispetto a un anno prima (-5.000 milioni). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici scende da +9.🔗 Leggi su Lanazione.it

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