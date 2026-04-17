A febbraio, secondo i dati diffusi dall'Istat, le esportazioni sono aumentate del 2,6% rispetto al mese precedente, mentre rispetto a febbraio dell'anno precedente si registra una diminuzione dello 0,2%. Le importazioni nello stesso periodo sono cresciute del 3,5% rispetto a gennaio, ma rispetto a febbraio dell’anno precedente hanno registrato un incremento inferiore. Questi numeri riflettono variazioni nei flussi commerciali nel corso dell’ultimo mese.

A febbraio si stima una crescita su base mensile più ampia per le importazioni (+3,5%) rispetto alle esportazioni (+2,6%); su base annua l'export in valore è pressoché stazionario (-0,2%) ma in volume si riduce del 2,2%, mentre l'import registra una flessione dell'1,3% in valore e una crescita dello 0,4% in volume. Lo indica l' Istat diffondendo i dati sul commercio estero. Il saldo commerciale a febbraio è pari a +4.944 milioni di euro (era +4.444 milioni nello stesso mese del 2025). Il deficit energetico (-3.466 milioni) è inferiore rispetto a un anno prima (-5.000 milioni). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici scende da +9.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Istat, a febbraio export +2,6% sul mese, -0,2% sull'anno in valore

Notizie correlate

Lavoro, Istat: a febbraio -29mila occupati sul mese, +13mila su annoA febbraio 2026, su base mensile, il calo degli occupati si associa alla crescita dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: L’auto puntella la produzione industrale: a febbraio +0,1%; Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; Istat, a febbraio la produzione industriale Italia sale (di poco) - EFA News; Italia, avanzo commerciale sale più delle attese a febbraio a 4,94 miliardi di euro.

Istat, a febbraio export +2,6% sul mese, -0,2% sull'anno in valoreA febbraio si stima una crescita su base mensile più ampia per le importazioni (+3,5%) rispetto alle esportazioni (+2,6%); su base annua l'export in valore è pressoché stazionario (-0,2%) ma in volume ... ansa.it

ISTAT: export extra-Ue torna a crescere, trainato dai mezzi di navigazione(Teleborsa) - A febbraio, l’export verso i paesi extra Ue torna a crescere su base sia mensile sia annua. Tali dinamiche, spiega l'ISTAT, sono in parte influenzate da vendite ad elevato impatto di mez ... teleborsa.it

Istat ha comminato una maxi multa alla società Csa Research. Alcune interviste sarebbero state falsificate e diverse risposte inventate da parte della società incaricata della rilevazione, con conseguente sanzione da parte dell’Istat L’Istat: “Da noi attente e punt - facebook.com facebook

Questi dati non sono fonte #Istat. Le uniche ed attendibili informazioni su dati mortalità sono disponibili qui: istat.it/notizia/dati-d… No #Fakenews solo #accountverificati #IstatperilPaese Aiutaci ad informare correttamente il Paese x.com