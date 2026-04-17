Iran Pahlavi | Potrei guidare governo di transizione no a vendette

Un esponente iraniano ha dichiarato di essere disponibile a guidare un governo di transizione, precisando di non voler alimentare vendette. Ha affermato di poter svolgere questo ruolo grazie al sostegno di milioni di cittadini iraniani, mentre si attende una decisione definitiva da parte del popolo sul futuro politico del paese. La proposta arriva in un momento di incertezza politica e di tensioni interne.

(Adnkronos) – “Quello che mi mette nella posizione di svolgere il ruolo di leader per la transizione, in attesa che il popolo iraniano scelga il proprio futuro, è il sostegno di milioni di iraniani. Prima che interrompessero la connessione internet, in tutte le province del paese veniva citato un solo nome: il mio. Non ho. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Cinque Minuti, Pahlavi da Vespa: "Posso guidare la transizione"In visita a Roma, il figlio dell'ultimo Scià di Persia, Reza Pahlavi, è stato ospite a Cinque Minuti, la trasmissione di approfondimento condotta dal... Reza Pahlavi: "Il popolo iraniano mi ha chiesto di guidare la transizione"Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Reza Pahlavi: Pronto a tornare in Iran per guidare l’ultimo assalto al regime; Cinque Minuti, Pahlavi spera nel post-regime e sogna di guidare il paese; Cinque Minuti Pahlavi da Vespa | Posso guidare la transizione; Reza Pahlavi | Il mio ruolo nella transizione verso un nuovo Iran laico e libero. Cinque Minuti, Pahlavi spera nel post-regime e sogna di guidare il paeseIn visita a Roma, il figlio dell'ultimo Scià di Persia, Reza Pahlavi, è stato ospite a Cinque Minuti, la trasmissione di approfondimento condotta dal giornalista Bruno Vespa su Rai 1. Al centro dell'i ... iltempo.it Le vacanze romane di Pahlavi, il figlio dell’ex Scià spacca la destra: Terzi contro il rappresentante del regimeInterviste, incontri, una presenza da vera star. È stata la giornata romana di Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Scià dell’Iran deposto dalla rivoluzione nel 1979 che portò poi Teheran sotto la guida d ... unita.it NETBLOCKS: IN IRAN INTERNET BLOCCO QUASI TOTALE INTERNET DA 49 GIORNI L'osservatorio della rete NetBlocks ha denunciato che il blocco quasi totale di internet in Iran, imposto dopo l'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele, è giunto al quarant facebook I legami economici tra Iran e Italia un tempo ammontavano a miliardi di euro all'anno; una cooperazione vantaggiosa per entrambi nei settori dell'energia e dell'industria. Oggi, questa grande capacità è in gran parte inutilizzata. Un ritorno alle interazioni econo x.com