Iran Pahlavi | Basta negoziare con i terroristi paese libero porterà opportunità economiche

Un rappresentante iraniano ha dichiarato che è necessario interrompere le trattative con gruppi considerati terroristici, sostenendo che un paese libero potrebbe favorire lo sviluppo economico. Ha anche sottolineato l’urgenza di bloccare un regime che, a suo avviso, minaccia il traffico via acqua e ha chiesto di dimostrare coraggio nel fronteggiare queste minacce. La posizione è stata espressa durante un intervento pubblico.

(Adnkronos) – “Bisogna fermare un regime che minaccia il traffico via acqua e bisogna mostrare coraggio. Questo regime non cambierà. Basta ricatti, basta prendere ostaggi, basta negoziare con i terroristi. Immaginate che un Iran liberato si impegnerebbe immediatamente a riportare la stabilità regionale, a collaborare con i propri Paesi vicini, con gli israeliani e con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Reza Pahlavi: "Il mio ruolo nella transizione verso un nuovo Iran laico e libero"«In Europa si parla molto dei risvolti del conflitto in Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz. Iran, Reza Pahlavi: "Pronto a guidare il Paese". E sceglie i nuovi ministriReza Pahlavi, figlio in esilio dell'ultimo scià, ha dichiarato di essere pronto ad assumere la leadership di un governo transitorio che guiderà... Una raccolta di contenuti Iran, l’ultima partita sul nucleare. «Gli americani delusi dai colloqui»La portaerei USS Gerald R. Ford, la nave da guerra più potente della storia che sta anche combattendo con le difficoltà del suo impianto fognario, ieri mattina ha lasciato la base NATO di Souda Bay, ... ilmessaggero.it Iran: ok ispezioni nucleare ma stop sanzioni USA/ Negoziati Ginevra: cosa succede, quali condizioni IsraeleI negoziati Iran-USA domani in Svizzera: le aperture (e le frenate) di Teheran sul nucleare, le istanze di Israele e gli scenari che si aprono in M.O. LE APERTURE (E LE FRENATE) DELL’IRAN VERSO I ... ilsussidiario.net