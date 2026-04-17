Intervista a Lorenzo Forte M5S | Salerno senza servizi e soffocata dal cemento Lanocita unica speranza

Lorenzo Forte, portavoce del Movimento 5 Stelle e attivo nel Comitato “Salute e Vita”, ha recentemente rilasciato dichiarazioni sulla situazione di Salerno, criticando la carenza di servizi e l’eccessivo sviluppo edilizio. Forte ha anche espresso fiducia in Lanocita come possibile soluzione ai problemi della città. Dopo anni di lotte civiche, tra cui quella contro le Fonderie Pisano, l’intervista ha fornito un quadro delle sue posizioni attuali.

Dopo anni di battaglie civiche alla guida del Comitato “Salute e Vita”, in particolare quella contro le Fonderie Pisano, Lorenzo Forte torna in prima linea. Consigliere comunale per Rifondazione Comunista dal 2001 al 2006, oggi Candidato al consiglio comunale con il Movimento Cinque Stelle a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Salerno, Lanocita e Pecoraro tirano la volata a Forte e BassanoTempo di lettura: 2 minutiSi è svolto questa mattina, presso i locali di Libramente a Salerno, l’incontro pubblico “Per Salerno, Per la Vita”,... Costruiamo la Salerno del domani: Forte e Bassano incontrano la città con Pecoraro e LanocitaIn vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, il Movimento 5 Stelle organizza un incontro pubblico dal titolo “Per Salerno, Per la Vita”,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lorenzo Bonicelli, c'è l'obiettivo Paralimpiadi dopo l'incidente: come sta e aggiornamenti sul recupero · Ginnastica; Leonardo: Lorenzo Mariani prende il comando dopo l’era Cingolani; Ex Casa del Combattente occupata dai politici, chiedo chiarezza!: Forte (M5S) contro il sistema De Luca; Vincenzo De Luca a Fratte, Forte attacca: La chiesa resti fuori. Fondazione Menna, Lorenzo Forte accusa https://cronachesalerno.it/fondazione-menna-lorenzo-forte-accusa/ - facebook.com facebook