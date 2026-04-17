Inter-Cagliari oggi in Serie A | orari probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 17 aprile 2026, la Serie A riprende con due partite della 33ª giornata. La prima vede l'Inter affrontare il Cagliari, mentre la seconda riguarda il confronto tra Sassuolo e Como. Le gare si svolgono nel pomeriggio e saranno trasmesse in esclusiva su canali dedicati alla serie italiana. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio.

La Serie A riparte oggi, 17 aprile 2026, con le prime due gare della 33esima giornata: Inter-Cagliari e Sassuolo-Como. I nerazzurri di Chivu, sempre più soli in testa al campionato, vanno a caccia della terza vittoria consecutiva e del 21esimo scudetto, dopo i successi contro Roma e Como, mentre i rossoblu, reduci dalla vittoria contro la Cremonese, vanno a caccia di punti salvezza. Chivu: “Bastoni non convocato ma basta parlare di lui”. L’ Inter al momento guida la classifica a + 9 sul Napoli, secondo, e a +12 dal Milan, terzo. Ancora out il capitano nerazzurro Lautaro e Bisseck, non convocato Bastoni. “La farei anche finita di parlare di Bastoni, si parla di lui da un mese a questa parte e non si parla per elogiarlo, perché ci sarebbe da elogiare l’uomo e il calciatore.🔗 Leggi su Lapresse.it

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