Inseguimento in centro ad Arese carabiniere investito e scontro frontale

Da ilnotiziario.net 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, nel centro di Arese, si è verificato un inseguimento tra forze dell'ordine e un veicolo sospetto. Durante il tentativo di fermare l'auto, un carabiniere è stato investito e si è verificato uno scontro frontale tra le due vetture coinvolte. La situazione si è conclusa con interventi di emergenza e soccorsi sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze dell’inseguimento.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

inseguimento in centro ad arese carabiniere investito e scontro frontale
© Ilnotiziario.net - Inseguimento in centro ad Arese, carabiniere investito e scontro frontale

Notizie correlate

Folle inseguimento ad Arese: travolge un carabiniere e si schianta contro la gazzellaSerata di follia e violenza quella vissuta mercoledì in via della Costituzione ad Arese (Milano), dove un normale controllo del territorio si è...

Inseguimento di 15 km tra Granarolo e Argelato: carabiniere rischia di essere investitoL'automobilista non si è fermata a un controllo stradale a Granarolo Emilia: coinvolte più pattuglie dei carabinieri di Bologna, San Lazzaro e...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Assalto notturno a un megastore di elettronica: inseguimento da film da Vittuone a Milano, un arresto; Massa Lombarda. Inseguimento in centro dopo un furto, 35enne arrestato; Ruba una borsa e scappa in auto, fermato dopo un inseguimento ad alto rischio; Fugge all’alt e parte l'inseguimento, poi si schianta contro un muro: arrestato un 36enne.

inseguimento in centro adInseguimento in centro ad Arese, carabiniere investito e scontro frontaleInseguimento ad alta velocità in centro ad Arese, carabiniere investito e scontro frontale in auto. Quello che doveva essere un normale controllo stradale ... ilnotiziario.net

inseguimento in centro adMassa Lombarda. Inseguimento in centro dopo un furto, 35enne arrestatoNella tarda mattinata dell’8 aprile i Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda hanno arrestato un cittadino straniero di 35 anni con l’accusa di Resistenza a Pubblico Ufficiale e della violazione ... ravenna24ore.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.