inseguimento in centro ad arese carabiniere investito e scontro frontale

Un inseguimento ad alta velocità si è svolto nel centro di Arese, coinvolgendo un'auto dei carabinieri. Durante la corsa, un militare è stato investito e si è verificato uno scontro frontale tra le due vetture. La dinamica dell’incidente e le conseguenze sulla viabilità sono ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo ai responsabili o alle loro intenzioni.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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