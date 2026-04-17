Inseguimento in centro ad Arese carabiniere investito e scontro frontale

Da ilnotiziario.net 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un inseguimento ad alta velocità si è svolto nel centro di Arese, coinvolgendo un'auto dei carabinieri. Durante la corsa, un militare è stato investito e si è verificato uno scontro frontale tra le due vetture. La dinamica dell’incidente e le conseguenze sulla viabilità sono ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo ai responsabili o alle loro intenzioni.

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