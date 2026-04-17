INIMITABILI - Alida la diva disobbediente

Domenica 19 aprile, in seconda serata su Rai3, nella prima puntata di "Inimitabili", Edoardo Sylos Labini, a vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 22 aprile del 2006, racconta la straordinaria vicenda artistica e umana di Alida Valli, una delle attrici più amate e complesse della storia del cinema mondiale. Nata in Istria a Pola nel 1921 Alida Valli attraversa il Novecento trasformandosi da giovane promessa del cinema italiano a protagonista internazionale, senza mai rinunciare alla propria indipendenza e al proprio carattere anticonformista. Il racconto, girato tra Como, Venezia, Roma e Pola, segue i passaggi cruciali della sua vita:...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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