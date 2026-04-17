Indonesia elicottero precipita nel Borneo | il recupero delle 8 vittime

Un elicottero ha perso quota tra le piantagioni di olio di palma sull’isola del Borneo, precipitando al suolo. A bordo viaggiavano otto persone, tutte decedute nell’incidente. Le autorità sono intervenute sul posto per le operazioni di recupero delle vittime e per le verifiche sul macchinario coinvolto. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sulle cause del disastro.

Un elicottero in volo tra le piantagioni di olio di palma sull’isola indonesiana del Borneo si è schiantato, uccidendo le otto persone a bordo. L’aereo ha perso il contatto giovedì poco dopo il decollo dal distretto di Melawi, nella provincia di West Kalimantan. Era diretto verso un’altra piantagione di olio di palma nel distretto di Kubu Raya. Successivamente i ricercatori hanno localizzato il relitto e recuperato i corpi dei due membri dell’equipaggio e dei sei passeggeri. Una delle vittime era malese. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, elicottero precipita nel Borneo: il recupero delle 8 vittime Notizie correlate Leggi anche: Elicottero precipita in Indonesia, 8 persone morte nello schianto: “Persi contatti subito dopo il decollo” Leggi anche: Operaio forestale precipita in un dirupo nel Salernitano, trasportato in elicottero all’Ospedale del Mare Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elicottero precipita in Indonesia, 8 persone morte nello schianto: Persi contatti subito dopo il decollo; Si schianta elicottero sull'isola del Borneo, 8 morti; A Monterotondo gambizzato il tiktoker Damiano Sartori. Il video dopo lo sparo: M'hai lisciato. Indonesia, elicottero precipita nel Borneo: il recupero delle 8 vittimeUn elicottero in volo tra le piantagioni di olio di palma sull'isola indonesiana del Borneo si è schiantato, uccidendo le otto persone a bordo. L'aereo ha ... lapresse.it Elicottero precipita in Indonesia, 8 persone morte nello schianto: Persi contatti subito dopo il decolloUn elicottero è precipitato nel Kalimantan Occidentale, in Indonesia. Nello schianto sono morte 8 persone. Persi i contatti con il velivolo poco dopo il decollo nella giornata di giovedì 16 aprile. Le ... fanpage.it Buongiorno ad agosto sarò in Indonesia. Per quanto riguarda il visto per motivi turistici si può ottenere direttamente in aereoporto all' arrivo oppure occorre compilare qualche modulo prima di arrivare facebook