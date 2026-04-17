Incensurato gambizzato tra Mugnano e Calvizzano | agguato in pieno giorno indagano i carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, verso le 17, un uomo di 30 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco tra Mugnano e Calvizzano. L’uomo, incensurato, è stato raggiunto da alcuni proiettili in un agguato avvenuto in pieno giorno. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili dell’attacco. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, nella zona di confine tra Mugnano e Calvizzano, dove un uomo di 30 anni, N.M., è stato ferito a colpi d’arma da fuoco. L’agguato è avvenuto in un’area a metà strada tra il cimitero di Mugnano e un atelier di abiti da sposa situato nel territorio di Calvizzano. Il 30enne, incensurato, è stato raggiunto da almeno un colpo alle gambe. A sparare - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - due uomini giunti in zona a bordo di una moto, arrivati da Calvizzano percorrendo la strada contromano. Dopo aver esploso i colpi, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. La scena si è consumata davanti a diversi residenti della zona, alcuni dei quali hanno assistito all’agguato e hanno immediatamente allertato i soccorsi.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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