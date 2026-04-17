In via delle Mura resta l' ultima baracca da abbattere
In via delle Mura si trova ancora un’ultima baracca da demolire, mentre proseguono le operazioni di risanamento. Sono in corso lavori di demolizione e consegna di nuovi alloggi alle famiglie che abitavano nelle baracche. Le operazioni riguardano più aspetti, dal cantiere alle consegne alle persone che hanno lasciato le strutture abusive. La situazione resta aperta e in fase di completamento.
Resta attivo su più fronti il risanamento, dalle demolizioni alla consegna dei nuovi alloggi alle famiglie che hanno lasciato le baracche. Firmati gli atti notarili che consentono di poter procedere con l’ultima casetta da demolire in via delle Mura. La famiglia che vi risiedeva ha un nuovo.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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