In via delle Mura resta l' ultima baracca da abbattere

In via delle Mura si trova ancora un’ultima baracca da demolire, mentre proseguono le operazioni di risanamento. Sono in corso lavori di demolizione e consegna di nuovi alloggi alle famiglie che abitavano nelle baracche. Le operazioni riguardano più aspetti, dal cantiere alle consegne alle persone che hanno lasciato le strutture abusive. La situazione resta aperta e in fase di completamento.