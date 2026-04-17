In Senegal, si è verificato un arresto legato a presunti “atti contro natura” nei confronti di un giovane di 24 anni. La decisione giudiziaria segue un rafforzamento delle leggi che regolano la comunità LGBTQ+ nel paese. La situazione legale si è inasprita negli ultimi mesi, con aumenti delle condanne e delle misure restrittive. La comunità LGBTQ+ si trova ora in una condizione di elevata vulnerabilità e repressione.

La situazione in Senegal è diventata estremamente critica per la comunità LGBTQ+ a causa di un considerevole inasprimento legislativo. A marzo 2026 l’ Assemblea nazionale senegalese ha approvato una legge che va a modificare l’articolo 319 del Codice Penale, rendendolo ancora più repressivo. La legge, attualmente in vigore, è stata promulgata dal presidente Bassirou Diomaye Faye. In tempi record arriva il primo arresto per i reati definiti “ atti contro natura e indecenza pubblica “: si tratta di un uomo di 24 anni condannato a sei anni di carcere e a una multa di 2 milioni di franchi CFA (circa 3.300 euro). L’esito dell’inasprimento delle leggi anti-LGBTQ+ in Senegal.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In Senegal arriva l’esito delle leggi anti-LGBTQ+: arrestato un 24enne per “atti contro natura”

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