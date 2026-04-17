Impegni casalinghi per serie C e serie D | l’under 17 Bianca in campo stasera

Questa sera si disputano le partite della ventitreesima giornata di campionato per le squadre di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, con impegni in casa per entrambe le formazioni. Nel frattempo, l’under 17 Bianca scende in campo per una partita ufficiale. La giornata prevede incontri che coinvolgono le squadre più giovani e le squadre senior, tutte in programma presso le rispettive sedi di allenamento e gioco.

Ventitreesima giornata di campionato e per le formazioni di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegni casalinghi. L’Under 17 già qualificata alla Final Four regionale di categoria ha superato la capolista Modena e consolidato il terzo posto in classifica.La formazione di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

Impegni in trasferta per serie C e serie D che sarà in campo lunedìVentiduesima giornata di campionato e per le formazioni di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegni in trasferta.

La Junior chiude gli impegni casalinghi della regular season ospitando il PressanoFASANO - Ultima gara nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, perlomeno per quanto riguarda la regular season, per la Junior Fasano, che...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: I biglietti per Inter-Parma: date e fasi di vendita; La Junior chiude gli impegni casalinghi della regular season ospitando il Pressano; Viterbese e Sorianese verso gli impegni casalinghi di domenica alle 11.30 rispettivamente contro Aurelia Antica Aurelio e Rieti; La Junior chiude gli impegni casalinghi della regular season ospitando il Pressano.

La Junior chiude gli impegni casalinghi della regular season ospitando il PressanoPallamano, Serie A Gold: dopo tre sconfitte consecutive la zona play-off è lontana, ma la questione per i ragazzi allenati da Vito Fovio non è ancora matematicamente chiusa ... brindisireport.it

Due impegni casalinghi per l’Asd Giarratana VolleyGiarratana, 10 aprile 2026 - Fine settimana di grande attesa per l’Asd Giarratana Volley, che domani, sabato 11 aprile, scenderà in campo con entrambe le sue ... radiortm.it

#MERCOLEDÌ 15 #APRILE 2026 ARIA DI PLAY-OFF...FORZA SCUGNIZZI SIAMO TUTTI CON VOI... PER I SOSTENITORI ROSSOBLU CHE TIFANO I NOSTRI SCUGNIZZI ECCO I DUE IMPEGNI CASALINGHI IMPORTANTI DEI PLAY-OF facebook