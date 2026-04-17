Il vaccino? Prima della partita dell' Aquila Basket L' iniziativa dell' Asuit

Domani pomeriggio, il camper dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino sarà presente alla Bts Arena di Trento, dove sarà possibile ricevere informazioni e vaccinarsi. L’appuntamento si svolgerà tra le 15:30 e le 18, in coincidenza con la partita dell’Aquila Basket. L’iniziativa è promossa dall’Asuit e mira a facilitare l’accesso alla vaccinazione per i partecipanti e gli spettatori dell’evento sportivo.