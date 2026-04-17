Il vaccino? Prima della partita dell' Aquila Basket L' iniziativa dell' Asuit
Domani pomeriggio, il camper dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino sarà presente alla Bts Arena di Trento, dove sarà possibile ricevere informazioni e vaccinarsi. L’appuntamento si svolgerà tra le 15:30 e le 18, in coincidenza con la partita dell’Aquila Basket. L’iniziativa è promossa dall’Asuit e mira a facilitare l’accesso alla vaccinazione per i partecipanti e gli spettatori dell’evento sportivo.
Domani, sabato 18 aprile, dalle 15:30 alle 18, il camper dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino fa tappa alla Bts Arena di Trento.Prima della partita di basket di serie A tra Aquila Basket e Reggio Emilia il personale del Dipartimento di prevenzione di Asuit sarà nella fan.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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