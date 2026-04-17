Questa sera a Roma è andato in scena “Il Trionfo del Tempo e del Disinganno” di Händel, un’opera che ha suscitato grande attenzione tra il pubblico. Lo spettacolo si è svolto in un teatro storico della città, attirando appassionati di musica barocca e non solo. La rappresentazione ha visto la partecipazione di una compagnia di artisti specializzati, con un allestimento che ha valorizzato la musica e il testo originale.

Ci sono serate, rarissime, in cui il teatro musicale ritrova il suo senso più profondo. Siamo contenti che ciò che sia successo a Roma in occasione di un’opera straordinaria: Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Georg Friedrich Händel, composto durante il soggiorno romano del giovane geniale compositore, poco più che ventiduenne, in un contesto in cui l’opera era vietata e l’oratorio diventava l’unico terreno possibile di libera sperimentazione. Sforzo creativo destinato a segnare profondamente il suo percorso, tanto che Händel vi tornerà più volte nell’arco di oltre cinquant’anni, rielaborandolo e trasformandolo, a testimonianza di un’ossessione non solo creativa, ma anche filosofico- teologica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’ di Händel a Roma? Davvero trionfale! Vi racconto lo spettacolo

'Il trionfo del Tempo e del Disinganno' trailer

Notizie correlate

“Vi renderete conto che ho un po’ di sofferenza, tanto vi racconto sempre tutto. Ho un problema al diaframma da molto tempo”: così Antonella Clerici“Ho un problema al diaframma da molto tempo, ogni tanto fatico a respirare”: così Antonella Clerici, durante la puntata di È Sempre Mezzogiorno del...

"Händel e il Messiah": inizia il ciclo di tre appuntamenti “Händel with care”Questo sabato 31 gennaio alle 19 nel Teatro Fucina Machiavelli, inizia “Händel with care”: un ciclo di tre concerti dedicati al compositore tedesco...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: A Roma Il Trionfo del Tempo e del Disinganno di Handel; Händel, il Trionfo è della musica; La musica di Händel è l’immagine della Roma di oggi; Roma, Teatro dell’Opera: Il Trionfo del Tempo e del Disinganno.

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, regia di Robert Carsen. Ph Fabrizio Sansoni; Opera di Roma. Il libretto in due parti è di un fine intellettuale, il cardinale Benedetto Pamphilj e la musica nel 1707 del giovane sassone Georg Friedr ... cittanuova.it

Händel a Roma: 'Il Trionfo del Tempo e del Disinganno' incanta con CarsenGrandi applausi hanno accolto al Teatro dell’Opera di Roma la messa in scena de Il Trionfo del Tempo e del Disinganno di Georg Friedrich Händel, con la regia di Robert Carsen. L'opera ha debuttato i ... it.blastingnews.com

Un oratorio moraleggiante diventa teatro vivo: al Teatro dell'Opera di Roma “Il trionfo del Tempo e del Disinganno” di Händel, nella regia di Carsen, colpisce per invenzione scenica e coerenza drammaturgica, tra talent show e allegoria contemporanea. Dal - facebook.com facebook

Chi è venuto al Teatro dell'Opera di Roma ad assistere al «Trionfo del Tempo e del Disinganno» Dedicato agli amici di @RaiCultura e @TvTalk_Rai #TvTalk. Serata divertentissima trascorsa (dopo aver cantato) a chiacchierare di tutto! x.com