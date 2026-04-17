Il tiktoker Damiano Sartori gambizzato a Fonte Nuova fermato un 35enne | è accusato di tentato omicidio
Un uomo di 35 anni è stato arrestato nel pomeriggio di oggi con l’accusa di aver ferito gravemente un tiktoker lo scorso 9 aprile a Fonte Nuova. La persona fermata ha precedenti per droga e ora si trova in custodia, mentre le indagini proseguono per chiarire i motivi dell’aggressione. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, anche a causa della natura violenta dell’evento.
È stato fermato un uomo di 35 anni ritenuto responsabile della gambizzazione del tiktoker Damiano Sartori, con precedenti per droga alle spalle, avvenuta lo scorso 9 aprile a Fonte Nuova.🔗 Leggi su Fanpage.it
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