Il SuperEnalotto regala sorrisi a Ravagnese centrato un 5 da oltre 26 mila euro
Nel concorso del giovedì 16 aprile, il SuperEnalotto ha regalato un premio di oltre 26 mila euro a Ravagnese, frazione di Reggio Calabria. Secondo quanto riferito da Agipronews, in città è stato centrato un
Nel concorso di giovedì 16 aprile, Rrggio Calabria torna a essere protagonista con il SuperEnalotto. In città, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 26.606,28 euro presso Tabacchi Fascì, in via Ravagnese Superiore, 59.L’ultimo “6” da 35,4 milioni è stato indovinato il 22 maggio 2025.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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