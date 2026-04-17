Negli ultimi quarant’anni, si è creduto che le memorie digitali sarebbero diventate sempre più economiche e facilmente accessibili. Tuttavia, la crisi attuale nel settore delle memorie di silicio mette in discussione questa idea, evidenziando una nuova vulnerabilità strategica. La disponibilità di memorie, fondamentale per dispositivi e infrastrutture digitali, sembra essere meno stabile di quanto si pensasse in passato.

Per quarant’anni il digitale ha vissuto nel presupposto che la memoria sarebbe diventata sempre più economica e disponibile. Su questa abbondanza si è costruito tutto: cloud, e-commerce, automazione industriale, servizi pubblici digitali, cybersecurity. Quel presupposto oggi si è incrinato per effetto di una riallocazione industriale globale. I grandi produttori di memoria hanno spostato capacità verso i segmenti a più alto margine legati all’IA. Samsung ha aumentato il prezzo delle memorie RAM DDR5 da 32 GB fino a 239 dollari dai 149 di settembre 2025, con rialzi fino al 60%. Nel primo trimestre 2026 sono previsti aumenti dei prezzi contrattuali DRAM nell’ordine del 55-60% e nel secondo un ulteriore 58-63%.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il silicio che non c’è. La crisi delle memorie e la nuova vulnerabilità strategica

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Pierluigi Bellutti è un chimico e per 35 anni si è occupato di micro e nanotecnologie basate sul silicio. Poi la tentazione irresistibile di gestire una “mission impossible” lo ha portato – complice la passione sin da bambino per lo spazio – a lavorare all’Inaf per il - facebook.com facebook