Il Parco della Salute avvia una nuova fase nasce il Nauto Park

Il Parco della Salute ‘Livia Morello’ entra in una nuova fase con l'apertura del Nauto Park. Vivi Sano e Nauto annunciano ufficialmente l'inizio di una gestione condivisa, mantenendo invariato il percorso già avviato nel corso degli anni. La comunicazione è stata diffusa attraverso un messaggio congiunto, che sottolinea il passaggio di consegne e l'impegno a proseguire il lavoro svolto finora.

Vivi Sano e Nauto comunicano congiuntamente l’avvio di una nuova fase gestionale del Parco della Salute ‘Livia Morello’, che segna il passaggio di consegne nel segno della continuità, della responsabilità e della valorizzazione del percorso costruito negli anni. Con il subentro di Nauto Srl nella.🔗 Leggi su Palermotoday.it How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Notizie correlate Il Pd avvia nuova fase del dialogo con cittadini: ascolto diffuso in programma per rilanciare confronto politicoIl 22 febbraio alle ore 10 in punto, sotto il cielo grigio di febbraio ma con il sole che filtra tra le nuvole, piazza del mercato di Salvaterra, a... Calderoli accetta il limite dei 350 metri: riforma dei comuni montani avvia nuova fase di riduzione del territorioIl ministro per gli Affari regionali, Matteo Calderoli, ha ribaltato in pochi giorni la posizione che sembrava irremovibile: dopo aver imposto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Parco della salute, si sblocca l’iter via libera della conferenza di servizi; Santa Maria della Pietà si rinnova. Al via i lavori nel parco dell’ex ospedale psichiatrico: diventerà uno spazio di salute e benessere; Il risiko degli ospedali: la Regione contro l’Università dopo il no su Regina e Sant’Anna; MultiMedica e Parco Nord, patto per la salute. Il Parco della Salute avvia una nuova fase: nasce il Nauto Park – Parco della Salute Livia MorelloVivi Sano e Nauto comunicano congiuntamente l’avvio di una nuova fase gestionale del Parco della Salute ‘Livia Morello’, che segna il passaggio di consegne nel segno della continuità, della responsabi ... blogsicilia.it Parco della Salute, c'è il via libera dalla Conferenza dei ServiziSi è conclusa con parere positivo la Conferenza dei Servizi relativa al Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, infrastruttura strategica destinata a diventare un punto di ... torinoggi.it Villaggio della salute, c’è anche il Parco Bracciano-Martignano - facebook.com facebook Parco della Salute: chiusura positiva della conferenza dei servizi @Alberto_Cirio @federiboldi regione.piemonte.it/web/pinforma/n… x.com