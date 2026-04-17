Il modello Lecce conquista l’Europa | è primo in Italia per la dialisi a casa

Un modello sanitario sviluppato a Lecce si distingue in Europa, risultando il primo in Italia per il trattamento dialitico a domicilio. Questa innovazione permette ai pazienti di effettuare le terapie direttamente a casa, eliminando la necessità di frequenti visite in struttura. L’approccio si basa sull’utilizzo di tecnologie e percorsi specifici, che rendono possibile la gestione della dialisi senza dover entrare in un reparto ospedaliero tradizionale.

LECCE – L’ospedale del futuro non ha necessariamente le pareti bianche di un reparto o il rumore costante dei corridoi clinici; a volte, ha il volto familiare del proprio soggiorno. È questo il cambio di paradigma che la Asl Lecce sta portando avanti con successo, trasformando l’assistenza per i.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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