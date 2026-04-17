Il mercatino di primavera solidale al bistrot Cattaneo
Domenica 19 aprile si terrà al Cattaneo Bistrot di Monza il mercatino di primavera solidale, intitolato
Domenica 19 aprile arriva la festa di primavera al Cattaneo Bistrot di Monza. L'appuntamento è con Hello spring, una giornata speciale in collaborazione con Contridea, la bottega-laboratorio ideata dalla cooperativa sociale L'Iride di Monza per promuovere la valorizzazione delle capacità e.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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