Il marchio spagnolo ABARCA approda in Italia con la sua nuova collezione PE26 | tradizione design e spirito mediterraneo

Un marchio spagnolo noto per la sua tradizione e design entra nel mercato italiano presentando la collezione PE26. La nuova linea combina elementi di spirito mediterraneo con uno stile che unisce tradizione e modernità. La presentazione avviene a Milano, città scelta come punto di partenza per l’ingresso nel Paese. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa il 16 aprile 2026.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILANO, ITALIA – EQS Newswire – 16 aprile 2026 – La firma ABARCA, specializzato in calzature artigianali in juta realizzate in Spagna, presenta la collezione Primavera–Estate 2026 come un’evoluzione naturale della propria identità: tradizione mediterranea, design essenziale e qualità senza artifici, valori profondamente condivisi con la cultura italiana. Tutti i modelli sono realizzati con materiali naturali e pregiati come cotone, lino e pelle, cuciti a mano e rifiniti con l’iconica suola vegetale in juta. Il risultato è una calzatura morbida, traspirante e confortevole, pensata per uno stile di vita rilassato e sofisticato, in sintonia con il concetto italiano di eleganza senza sforzo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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